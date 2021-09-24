Дружина відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова і українська актриса Анна Саліванчук зажадала від українців дати обіцянку

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

На цей раз дружина продюсера "Квартал 95" поділилася публікацією на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому знімку Анна позує в солом'яному капелюсі, тримаючи білу квітку. Актриса прикрашає знімок білосніжною посмішкою.

"Пообіцяйте, що сьогодні ви знайдете час для себе!

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Чи буде це улюблена робота, ароматне спа, медитація, йога, зустріч з друзями, книга або щось ще-вам вирішувати. у кожного з нас свій список приємностей.

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Головне завдання бути в моменті на 100% і кайфувати від процесу!",- розповіла Ганна Саліванчук.

Шанувальники підтримали слова актриси і залишили їй кілька коментарів під фото: "Обіцяю, Анют!", "Класні слова!".

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