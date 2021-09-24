Дружина відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова і українська актриса Анна Саліванчук зажадала від українців дати обіцянку
Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.
На цей раз дружина продюсера "Квартал 95" поділилася публікацією на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому знімку Анна позує в солом'яному капелюсі, тримаючи білу квітку. Актриса прикрашає знімок білосніжною посмішкою.
Лоліта, що виїхала до Росії, розсекретила розмір своєї пенсії: "А у Алли Борисівни..."
Переможця Холостячки зі Златою Огневич "розгадали" задовго до фіналу: "Красиво виглядають"
Закінчення карантину в Україні: глава МОЗ назвав терміни і головну умову
Претендента на руку і серце "Холостячки" Злати Огневич розкусили в мережі: "Скакає з одного шоу в інші"
"Холостячку" Мішину в купальнику вітають з вагітністю: "Животик себе проявляє"
"Пообіцяйте, що сьогодні ви знайдете час для себе!
⠀
Чи буде це улюблена робота, ароматне спа, медитація, йога, зустріч з друзями, книга або щось ще-вам вирішувати. у кожного з нас свій список приємностей.
⠀
Головне завдання бути в моменті на 100% і кайфувати від процесу!",- розповіла Ганна Саліванчук.
Шанувальники підтримали слова актриси і залишили їй кілька коментарів під фото: "Обіцяю, Анют!", "Класні слова!".
Раніше повідомлялося, дружина продюсера "Квартал 95" показала, як зазвичай веселиться у вихідні: "Все одно де: в парку, на гойдалках..."
Також, дружина продюсера "Квартал 95" розповіла, як правильно загадувати бажання, щоб воно збулося: "Є багато нюансів"
Politeka розповідала, дружина продюсера "Квартал 95" засвітила чоловіка, який робить її щасливою: "Здатна творити диво"