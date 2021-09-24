Французька модель Тіна Кунаки, нова дружина Венсана Касселя, показала, як розважається
Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі кілька років тому вийшла за знаменитого французького актора Венсана Касселя. У пари вже є Малятко-дочка, яку назвали Амазоні. А нещодавно Кунакі вирушила на Венеціанський кінофестиваль, де була присутня і колишня Касселя - Моніка Беллуччії.
Не забуває Тіна і про Instagram, де активно веде сторінку і ділиться з фанатами найцікавішим. На новому відео, яке Кунакі опублікувала в сторіс, красуня була в блискучій міні-сукні. Модель розгорнулася, влаштувавши танці.
На другому фото Тіна вже сиділа в автомобілі, надівши іншу сукню. Красуня витягла ноги в босоніжках, вразивши їх довгою. У момент фотографії Кунакі взаємодіяла з телефоном і не дивилася в камеру.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі.ю адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.
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