Відомий музикант Сергій Бабкін став тренером восьмого сезону "Ліги Сміху"

Як повідомляє Politeka.net, відомий український музикант і виконавець Сергій Бабкін, який разом з дружиною Сніжаною виховує трьох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу артист поділився в мережі кадрами, на яких позує на зйомках нового сезону "Ліги сміху".

Виявилося, що Сергій вдруге став зірковим тренером проекту, і тепер допомагатиме своїм командам перемогти. На кадрах, які музикант виклав в Мережу його можна побачити в новому іміджі – без капелюха і з густою сивою бородою і зачіскою на голові. На зйомки він прийшов у темному вбранні – брюках з цікавим поясом і сорочці з короткими рукавами.

У підписі до фотографій Бабкін написав: "Друзі, сьогодні стартує 8-й сезон @ligasmeha! І мій другий сезон у тренерському кріслі. Нові яскраві команди, ще більше жартів, чудовий тренерський склад. Буде дуже смішно! Дивіться першу частину фестивалю "Ліга сміху 2021" о 20.20 на каналі 1+1! Всіх вітаю з прем'єрою!".

Нагадаємо, Сергія Бабкіна відчитали за погані умови на концерті в рідному місті: "Це просто неповага до людей".

Як повідомляла Politeka, Бабкін здивував ставленням до музичних інструментів: "Сидіти не можна, трісне ж".

Також Politeka писала, що Дружина Сергія Бабкіна витягнулася перед басейном, похвалившись, чим була зайнята з чоловіком: "Тільки уявіть...".