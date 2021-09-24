Художняя гімнастка Анна Різатдінова розповіла, які проблеми були на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро
Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є володаркою багатьох українських та міжнародних медалей. Красуня на Олімпіаді в Ріо здобула бронзу. Крім спорту дівчина була учасницею "Танців з зірками", де її підтримував Влад Яма. У Instagram Анна вирішила розповісти, які проблеми зі здоров'ям у неї були на міжнародному змаганні.
"Під час професійних занять спортом у мене були проблеми з випаданням волосся. Через завантаженість і постійних тренувань впритул зайнятися цим питанням я вперше змогла тільки після Олімпіади в Ріо.
Я побувала у безлічі трихологов, перепробувала різні види лікування, масла, шампуні.
Важливу роль тут відіграє генетика, тому мені порадили не винаходити велосипед і зробити упор на підтримці стану волосся. Цим я і займаюся.
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Можливо, хтось із вас теж зіткнувся з такою проблемою. Хочу поділитися своїми правилами і продуктами, якими користуюся зараз", - написала Анна.
Красуня також додала фото, на якому була в боді і босоніжках.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Шалено красива", "чарівна Анна", "виглядаєте відмінно".
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