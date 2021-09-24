Художняя гімнастка Анна Різатдінова розповіла, які проблеми були на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро

Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є володаркою багатьох українських та міжнародних медалей. Красуня на Олімпіаді в Ріо здобула бронзу. Крім спорту дівчина була учасницею "Танців з зірками", де її підтримував Влад Яма. У Instagram Анна вирішила розповісти, які проблеми зі здоров'ям у неї були на міжнародному змаганні.

"Під час професійних занять спортом у мене були проблеми з випаданням волосся. Через завантаженість і постійних тренувань впритул зайнятися цим питанням я вперше змогла тільки після Олімпіади в Ріо.

Я побувала у безлічі трихологов, перепробувала різні види лікування, масла, шампуні.

Важливу роль тут відіграє генетика, тому мені порадили не винаходити велосипед і зробити упор на підтримці стану волосся. Цим я і займаюся.

Можливо, хтось із вас теж зіткнувся з такою проблемою. Хочу поділитися своїми правилами і продуктами, якими користуюся зараз", - написала Анна.

Красуня також додала фото, на якому була в боді і босоніжках.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Шалено красива", "чарівна Анна", "виглядаєте відмінно".

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