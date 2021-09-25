Дочка Олени Кравець Маша відповіла на найцікавіші запитання українців
Як пише Politeka.net, Марія є старшою дитиною Олени Кравець. 18-річна красуня вже кілька років живе окремо від батьків, знімаючи квартиру з подружкою. Олена Кравець попросила Марію переїхати, так як чекала двійню і місця було мало. Молода красуня любить танці і веде блог в Instagram, в якому не дуже часто щось публікує.
Але цього разу Марія вирішила поговорити з фанатами, відповівши на їхні запитання.
"А ти давно танцюєш?",- запитав один з фанатів.
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Виявилося, Марія віддала більше половини життя своєму захопленню, адже танцює красуня 11 років.
"Який у тебе зір?",- запитав фанат.
"Прекрасне", - написала Маша і показала палець вгору на фото.
"А коли у тебе ін?",- запитав фанат.
"24.02", - написала Маша.
"Фотка з минулого ДР. Одна з кращих тусовок в житті", - додала красуня, показавши фото, де позувала серед кульок.
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