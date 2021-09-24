Суддя "Танців з зірками" Влад Яма разом з дружиною Лілією показав, як проводить час у джакузі

Як пише Politeka.net, Влад Яма і Лілія вже більше 10 років разом, хоча одружувалися тільки в 2015 році. У пари є син Леон, якого раніше сім'я не показувала, а зараз хлопчик часто миготить з батьками. Влад і Лілія активно розвивають в Instagram блоги, де діляться з українцями найцікавішим.

На нових фото парочка сиділа в джакузі. В руках у Влада і лілії було шампанське.

"Є ПРОБЛЕМА

Вже третій день не можемо забрати дитину з Kids Club

Персонал-дуже привітний, їжа-смачна, СПА-чудовий, басейнів-безліч, а ось сина практично не бачимо

Хоча в такому номері неможливо було б влаштувати собі " романтик»

Але хто ж фотографував?",- написав Влад.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ви прекрасні, побільше таких романтичних днів у ваше життя", " красиві фото. Думаю шо телефон поклали на штатив, налаштували кадр, ну і натискав на пультик", " це Кухар 100% фоткала !!!!".

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