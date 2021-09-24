Даша Квіткова і Микита Добринін похвалилися подорожжю в Париж

Як повідомляє Politeka.net, відомий блогер, телеведучий і шоумен Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк" відвіз свою кохану дружину Дашу квіткову в Париж. Про свою подорож і він і вона повідомили в Instagram, виклавши схожі фото.

Судячи з усього, фотографувалися Даша і Микита на тому ж балкончику, і сильно не загорталися своїми образами. Квіткова з'явилася перед камерою довгій білій футболці з темним написом, її волосся розпущене, а на ногах Немає взуття, вона виглядає дуже природно. Добринін же позує в одній білизні, демонструючи рельєфний торс.

У підписі до фото Микита написав: "Просто поки немає сил позувати або намагатися показати вам вежу у всій красі. Після дороги трохи втомилися. В причому все. Так що просто зачекінилися, і продовжимо Шукати красиві місця завтра".

Квіткова підписала кадри так: "Парииииж! І фото в моменті на телефон, поки наш син спить".

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