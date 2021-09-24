Актор Сергій Писаренко, зірка "Дизель шоу", з'явився весь в бинтах

Як пише Politeka.net, Сергій Писаренко є успішним актором. Зірка складається в команді" повітове місто", а також виступає в українському розважальному проекті"Дизель шоу". Не забуває Сергій і про Instagram, де за ним стежить понад 130 тисяч фанатів. У блозі Писаренко ділиться особистими кадрами і творчістю.

Цього разу Сергій опублікував фото, на якому був весь перебинтований із зафіксованою рукою. А на шиї у актора можна побачити фіксатор, щоб підтримувати голову. Як можна зрозуміти, це новий образ Писаренка для виступу.

"Хто ж знав, що в глибокому дівоцтві ви метали на дальність ядро...", - написав Сергій під фото.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Вчора було круто. Спасибі! номери Класні вийшли, особливо цей", "вогонь".

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