Актор Сергій Писаренко, зірка "Дизель шоу", з'явився весь в бинтах
Як пише Politeka.net, Сергій Писаренко є успішним актором. Зірка складається в команді" повітове місто", а також виступає в українському розважальному проекті"Дизель шоу". Не забуває Сергій і про Instagram, де за ним стежить понад 130 тисяч фанатів. У блозі Писаренко ділиться особистими кадрами і творчістю.
Цього разу Сергій опублікував фото, на якому був весь перебинтований із зафіксованою рукою. А на шиї у актора можна побачити фіксатор, щоб підтримувати голову. Як можна зрозуміти, це новий образ Писаренка для виступу.
"Хто ж знав, що в глибокому дівоцтві ви метали на дальність ядро...", - написав Сергій під фото.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Вчора було круто. Спасибі! номери Класні вийшли, особливо цей", "вогонь".
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