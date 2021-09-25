Українська співачка, героїня шоу "Холостячка-2", Злата Огневич, розпрощалася з деякими учасниками

Відома артистка вирішила взяти участь у популярному проекті, щоб знайти своє кохання, повідомляє Politeka.net. Перемогу отримає єдиний, тому в кожному випуску повинен хтось вибути.

У другому випуску раніше одружений учасник Дмитро Шевченко влаштував артистці екстремальне побачення - обидва стрибнули з парашутом. Чоловік отримав троянду, адже зірка з дитинства мріяла стрибнути з висоти.

На груповому побаченні Злата танцювала по черзі з учасниками з закритими очима, а потім вона повинна була дізнатися партнера. У підсумку співачка відгадала Ігоря Присяжнюка та Олександра Борзенка.

Також зірка ходила на потрійне побачення, де між чоловіками спалахували ревнощі. Дайвер Андрій фотографував артистку під водою, бізнесмен Богдан фотографував з квітами, а стоматолог Роман влаштував фотосесію з Огневич в басейні з трояндами. За це останній отримав бутоньєрку.

Також зірка дала останні шанси хлопцям, які найменше їй сподобалися в "сліпому" танці - Васко Младенову, Олександру Борзенку та Олегу Плахотнюку. Перший створив зі співачкою свій аромат парфумів, другий на час покинув проект через роботу в поліції, а третій влаштував побачення на даху.

Всі учасники шоу записали звернення до "холостячки", в якому тренер Ігор Присяжнюк несподівано заявив про відхід з проекту. Злата вважає, що він приходив на шоу заради піару.

Наприкінці проекту бутоньєрку отримали всі учасники, окрім власника IT-компаній Євгена Селютіна. За словами артистки, їй здалося, що той нерішучий чоловік, а таких вона не любить.

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