Співачка Ані Лорак сколихнула публіку визнанням і новими кадрами
Як передає Politeka.net, співачка поділилася відео на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео - проскрольте вниз).
Лорак, яка останнім часом жила і працювала в Росії, записала пісню українською мовою і показала кліп до композиції.
За словами співачки, вона написала текст цієї пісні»з глибини свого серця". Також Лорак розповіла, що відео до пісні дуже тонко і точно відображає її внутрішній стан.
"...кожну секунду я проживала, дбайливо ділячись з вами своїми переживаннями❤ сподіваюся, ви знайдете в цьому відео свої особисті смисли», - написала вона.
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Відзначимо, користувачі Мережі побачили схожість композиції з роботами інших співачок.
"Пародія на "Молоко" Лободи", "музичний мотив нагадує мені одну пісеньку вже дуже", "Красиво, нагадує Тіну Кароль", "нагадує кліп Каменських Обіцяю", - пишуть в коментарях.
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