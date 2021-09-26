Співачка Ані Лорак сколихнула публіку визнанням і новими кадрами

Як передає Politeka.net, співачка поділилася відео на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео - проскрольте вниз).

Лорак, яка останнім часом жила і працювала в Росії, записала пісню українською мовою і показала кліп до композиції.

За словами співачки, вона написала текст цієї пісні»з глибини свого серця". Також Лорак розповіла, що відео до пісні дуже тонко і точно відображає її внутрішній стан.

"...кожну секунду я проживала, дбайливо ділячись з вами своїми переживаннями❤ сподіваюся, ви знайдете в цьому відео свої особисті смисли», - написала вона.

Відзначимо, користувачі Мережі побачили схожість композиції з роботами інших співачок.

"Пародія на "Молоко" Лободи", "музичний мотив нагадує мені одну пісеньку вже дуже", "Красиво, нагадує Тіну Кароль", "нагадує кліп Каменських Обіцяю", - пишуть в коментарях.

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