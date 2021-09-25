Український сценарист і комік Олександр Еллерт, переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, заінтригував заявою

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Еллерт заговорив про участь у новому Полярному проекті.

"А чому я ще не там? Адже " Співають всі!"щосуботи о 21: 00! Що може змусити людину раптом заспівати? Я коротше вирішив розібратися з цим питанням і... почну з перегляду ... найбільшого і масштабного шоу " Співають всі!». Це грандіозна подія, шоу міжнародного рівня і масштабу All together now!» - написав Олександр.

Еллерт натякнув, що можливо теж блисне талантом на шоу.

"Історичним це шоу стане відразу, як я прийму в ньому участь)) Свою любов я вже виграв - може прийде час вистояти битву і за народну любов?"- написав він.

Відзначимо, шанувальники зраділи такій перспективі.

"Ну твої танці ми вже бачили і полюбили. Може і спів вразить і народна любов накриє тебе хвилею. Удачі!", "Саня, ти можеш все», «Ну, музичний слух у тебе є, Саша. А ось голос не знаю. Потрібно перевірити в цьому шоу", - пишуть в коментарях.

Тим часом Ксенію Мішину, яка раніше оголосила про розрив відносин з Єллертом, скоро можна буде побачити на шоу "Україна має талант". Там актриса буде суддею.

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