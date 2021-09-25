Співачка і актриса Дженніфер Лопес часто з'являється на публіці під час прогулянок в самих різних і незвичайних нарядах
Як правило, Лопес нічого соромитися, і вона не приховує свою фігуру перед камерою. Навпаки, артистка сильно пишається тим, як виглядає в свої 52 роки.
Навіть під час простої прогулянки або поїздки з дому у справах артистка вибирає образи з незмінним акцентом на її формах. Цього разу шанувальники помітили прогулюється Лопес у вільній сукні брудно-бежевого кольору на тонких лямках.
Причому навмисно зірка не стала надягати під низ якусь майку або навіть ліф. Акцентуючи на декольте, Дженніфер вирішила приховати інші форми і поверх сукні до підлоги одягла ще й кардиган в тон наряду. Кросівки і дизайнерська Сумська завершили її лук, що привернуло увагу шанувальників.
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Також на фан-акаунтах поділилися промо-фото, зроблені під час роботи Лопес з фотографом. Лопес позувала в студії в молочному брючному костюмі від бренду Brunello Cucinelli з топом, підібраним за стилем від Cult Gaia.
На кадрі з фан-аккаунта також видно, що волосся знаменитості були укладені в об'ємні локони, а на її обличчі був гарний макіяж в пастельній гамі. При цьому ні зморшок, ні в'ялості зовсім не видно.
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