Актриса Катя Нікітіна здивувала своїм новим захопленням на морі, не кожен на таке наважиться

Як повідомляє Politeka.net, популярна гумористична актриса, зірка "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі дивовижними кадрами своїх екстремальних розваг. Виявилося, що, будучи на морі, красуня освоїла катання на водному мотоциклі.

На відео видно, що Катя сіла на транспортний засіб під наглядом інструктора, а за тим почала дрифтувати, створюючи навколо себе високу хвилю. І судячи з кадрів, зірці це дуже сподобалося.

У підписі до публікації Нікітіна розповіла про своє нове захоплення і враження від таких покатушек. "Я звичайно більше земноводна, але море мене дуже сильно притягує! Я його і боюся, і хочу бути ближче. Море - це свобода, страх, спокій і велич! Я на морі завжди перезавантажуюся! Але коли мене познайомили з гідроциклом ближче, ніж я їх могла собі уявити, я відкрила в собі нові можливості!",- поділилася актриса.

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