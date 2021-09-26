Актриса Катя Нікітіна здивувала своїм новим захопленням на морі, не кожен на таке наважиться

Як повідомляє Politeka.net, популярна гумористична актриса, зірка "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі дивовижними кадрами своїх екстремальних розваг. Виявилося, що, будучи на морі, красуня освоїла катання на водному мотоциклі.

Катя Нікітіна

На відео видно, що Катя сіла на транспортний засіб під наглядом інструктора, а за тим почала дрифтувати, створюючи навколо себе високу хвилю. І судячи з кадрів, зірці це дуже сподобалося.

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У підписі до публікації Нікітіна розповіла про своє нове захоплення і враження від таких покатушек. "Я звичайно більше земноводна, але море мене дуже сильно притягує! Я його і боюся, і хочу бути ближче. Море - це свобода, страх, спокій і велич! Я на морі завжди перезавантажуюся! Але коли мене познайомили з гідроциклом ближче, ніж я їх могла собі уявити, я відкрила в собі нові можливості!",- поділилася актриса.

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