Українська співачка Тіна Кароль в обіймах чоловіка на сцені вразила своєю щирістю

Кожна поява Тіни Кароль на сцені розбурхує користувачів, адже в цьому році зірка відмовилася від звичного стилю і почала всілякі експерименти і з композиціями, і зі своїм іміджем. Більш того, в цьому році Кароль записала кілька треків з різними виконавцями.

А з Іваном Нави її останній виступ буквально вразило користувачів мережі своєю чуттєвістю. У напівпрозорій срібній сукні з паєтками зірка закрутилася в обіймах молодого співака, який не стримав емоцій під час виступу.

Романтичний момент на сцені вразив фанатів, адже вони давно не бачили такого милого спілкування Тіни з чоловіками. У коментарях тут же згадали про Дана Балана, з яким Кароль фліртувала вже не один раз:

"Виступ повний емоцій; дуже красиво🔥; Дует реально чуттєвий вийшов!; Які вони класні!!! 😍 ; Як то повторюється, тиночка.....🙌 ; А як же Дан? Йому значить не можна обніматися з іншими дівчатами, а їй можна; у Дана контракт закінчився, йому тепер теж можна); у Тіни аналогічних «романів» на камеру вагон було; Тіна і Дан розуміють і бачать грань».

Ми також писали, що артистка вже не перший раз показує інтригуючі фото і розповідає в підписах про свої думки, натякаючи таким чином на швидкий вихід нового кліпу. Тіна раніше опублікувала світлий кадр.

"Я багато розмірковую і знаю, що в суперечці народжується різноманітність. Отже ... Прихильність-це кайдани розуму. Душа вільна, як вітер. Чекаю ваші думки " - написала Тіна під кадром.

Нагадавши, Кароль в силуетному комбінезоні показала, що витворяє зі скакалкою: "ось такий результат".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль дозволила зазирнути до себе в сумку, розкривши кілька секретиків:"найприємніше...".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль здивувала чесними відповідями на особисті питання: "найбільше цінує в чоловікові...".