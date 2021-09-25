Відомий український шоумен, ведучий популярних проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник з'явився в компанії колишніх і нинішніх героїв шоу
Два тижні тому стартував новий сезон шоу "Холостячка" з головною героїнею Златою Огневич, повідомляє Politeka.net.
Разом з прем'єрою почалися і бурхливі обговорення випусків. Зокрема, в програму "Як вийти заміж" запросили колишніх і нових героїв шоу "Холостяк" і "Холостячка".
Зокрема, разом з ведучим Григорієм Решетником засвітилася пара Михайла Заливако і Анни Богдан, які продовжують будувати відносини після закінчення попереднього сезону "Холостяк".
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"Ми продовжуємо і починаємо!
Якщо ви ще не спите - діліться враженнями 😉", - написав Решетник.
За 11 годин пост зібрав понад 4000 лайків. Користувачі Мережі ділилися враженнями про випуск, а деяких здивував зовнішній вигляд ведучого.
"Як можна так одягнути ведучого ???? Що за стиліст???? Шок ??? Решта все класно !!!!", "Запросіть в крісло експерта Макса Чмерковського, це класна ідея враховуючи що він в Україні зараз"," на жаль, не всіх учасників розкрили .. хотілося більше ((", " Супер 🔥 🔥 🔥 які ви всі класні❤️"," - написали коментатори.
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