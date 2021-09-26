Переможниця реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова поділилася з шанувальниками новим фото

Як пише Politeka.net, 23-річна майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова перемогла у реаліті-шоу "Холостяк-10" із пілотом-інструктором Максом Михайлюком. Через три тижні після проєкту пара оголосила про розрив.

Як відомо, Михайлюк одружився з іншою учасницею проєкту – моделлю Дашею Хлистун, зараз подружжя виховує дочку. Натомість Ульянова стала телеведучою та активно веде свій блог в Instagram, де не тільки розповідає про своє особисте життя, а публікує різні світлини та відео.

Цього разу гімнастка сфотографувала себе у дзеркалі. У неї був ідеальний макіяж та укладка. Для фото Ульянова обрала чорний гольф-водолазку, стильну спідницю та ботфорти, а образ доповнила шкіряним піджаком. Дівчина опублікувала дві схожих світлини та запропонувала шанувальникам обрати кращу.

"О боги😍що за краса)))", "Яка красива😍", "🔥🔥 1 🔥🔥 з кожним днем ​​все яскравіше і красивіше", "Шикарна🔥🔥🔥", "Обидві відпад😍😍🔥🔥", "Все 🔥🔥🔥 вогонь) тобі дуже йде такий образ❤️", "Ви дуже красива !!)) 👏🏻👏🏻😍😍🔥🔥❤️❤️ я не можу вибрати !!)) Мені обидві фотки дуже подобаються !!))", - написали шанувальники.

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