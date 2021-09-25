Відома модель Єлизавета Ястремська здивувала новим фото в стильному образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська модель Ліза Ястремська, яка отримала титул "Міс Україна 2020", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася в мережі чарівним фото, на якому зображена в модному київському ресторані.

Як видно, для виходу в люди, Єлизавета підібрала стильний стриманий лук чорного кольору. На ній вузькі прямі штани і облягаючий топ, а на талії цікавий пояс-корсет, який підкреслює худеньку фігуру. Доповнюють образ цікаві туфлі на шпильці і невелика темна сумочка. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і загадковий погляд.

У підписі до фото Ястремська процитувала слова відомого актора Вуді Аллена: "Якщо хочеш дізнатися людину, не слухай, що про нього говорять інші. Краще послухай, що він говорить про інших". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото моделі, засинаючи її компліментами: "Красуня", "Ти прекрасна", "Красива, я тебе люблю", "А фото супер! Красуня", "Люблю цей твій погляд", "Ти красуня! А слова на всі сто правда!". "Це одна з моїх улюблених цитат. Дуже правильні слова. Начебто так просто, але як мудро і точно".

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