Відома співачка Настя Каменських здивувала новим фото і звернулася до українців

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і дружина репера Потапа Настя Каменських часто радує шанувальників яскравим публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася милим домашнім фото, а в підписі до нього розповіла про благодійність і закликала українців приєднуватися.

На фотографії Настя відображена на веранді свого заміського особняка, в якому живе з чоловіком. Вона сидить на диванчику і підпирає рукою голову. Перед камерою співачка з'явилася в світлому затишному светрі, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до фотографії Каменських розповіла про благодійний фонд, амбасадором якого вона є і закликала українців приєднуватися до доброї справи.

"Уявіть, що у кожного з нас є суперсила. Така, що спрямована не на нас, а на інших людей. Сила окриляти, дозволяти іншим людям побачити своє майбутнє, виконувати їхні мрії. Насправді у кожного з нас така суперсила є. Це дивовижна сила добра. Кожен з вас теж може приєднатися до цієї важливої і доброї справи, підписавшись на регулярну допомогу для підопічних фонду "Таблеточки". Для нас підписка - це зручно і вже звично, а для дітей – безцінна допомога і своєчасне лікування", - написала Настя.

Нагадаємо, Настя Каменських в шкіряних штанях в облипку випнула свою "Кім" біля елітного авто: ефектне фото.

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських розплакалася прямо перед камерою: "Розуміла, що час його забере".

Також Politeka писала, що Каменських у всьому білому полонила видом на яхті, вдало підкресливши форми: "Яка ніжна".