Колишня дружина українського репера Потапа (Олексія Потапенка), продюсер Ірина Горова,
Ірина є не тільки продюсером, вона також займається багатьма проектами, приділяє багато часу організаційним питанням і відвідує різні заходи. Цього разу Горова відвідала панельну дискусію з українськими бізнесменами.
Ірина розповіла, що радіє, коли в Україні відбувається все більше фестивалів, конференцій, панельних дискусій, цікавих форумів, де можна не тільки поділитися своєю думкою, а й послухати про досвід інших компаній та їх топ-менеджменту.
«Ми також за колаборації, адже як я неодноразово підкреслюю-моно-продукт не виживе в сучасному світі, потрібно бути більш глобальними, цікавитися міжнародним досвідом, вивчати мови. Дуже пишаюся тим, що була в панельній дискусії з українськими бізнесменами, підкорюють світ своїми проектами», - висловилася Ірина.
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Вона додала, що їй приємно чути, що українці дуже талановита нація, у них багато стартапів, нових напрямків бізнесу, наші творчі люди виходять за межі країни і отримують міжнародні нагороди.
Як продюсер колишня дружина репера буває на різних світських заходах. Цього разу Ірина відвідала вечір, присвячений 20-річчю журналу " Elle. Україна".
Зірка прийшла в красивій білій сукні, і накинувши темний піджак на плечі. Фотографіями красуня поділилася в своєму Instagram.
На думку Горової, відомий журнал відкриває для кожного двері в світ краси і ексклюзивів. У пості вона висловила своє захоплення головному редактору Соні Забузі.
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