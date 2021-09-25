Наречена 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина поділилася новими кадрами
Як пише Politeka.net, кадрами дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Співак Роман Сасанчин і його 23-річна наречена, Іванна, готуються стати батьками. Нещодавно пара розсекретила стать майбутньої дитини. Як виявилося, у них з'явиться дівчинка. Іванна зазначила, що поки не впевнена на 100%, як вони назвуть дитину.
У нових сторіс дівчина показала фрагменти ранку зі своїм коханим. Роман з Іванною лежали в ліжку, загорнувшись ковдрою.
"Я дуже сильно хочу їсти. И знаешь, что я тебе предлагаю? Зробити нам поїсти", - сказала вона.
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"Ну, будь ласка", - попросила дівчина, але Роман не погодився.
«У нас з Ромою вічна проблема - хто буде йти їсти готувати", - зізналася наречена Сасанчина.
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