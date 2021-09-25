Суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський поділився планами на майбутню ніч

як пише Politeka.net, Макс Чмерковський є переможцем американської версії"Танців з зірками". Красунчик також був головним героєм першого сезону"Холостяк". У новому сезоні українських "Танців з зірками" Макс став суддею. І ось, на сторінці проекту з'явилося запрошення від Чмерковського.

"Переможець американських" танців з зірками» Макс Чмерковський запрошує вас на Страсну ніч латині

Вже цієї неділі о 21:00 ефір шоу Танці з зірками буде присвячений латиноамериканським танцям!

І відкривати цей феєричний вечір своїм виступом буде суддя п'ятого сезону і справжній король латині", - написано було в публікації.

Пост був супроводжений фото, де Макс позував у білому піджаку. Красунчик пронизливо дивився в камеру, вражаючи образом.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Дуже чекаю. Він класний", "буде жарко", "чекаємо".

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