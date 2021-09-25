Син Софії Ротару Руслан Євдокименко поділився в мережі кадром з дочкою, яку оправив за кордон

Як повідомляє Politeka.net, єдиний син легендарної артистки Софії Ротару Руслан Євдокименко показав у соцмережі Instagram кадр з аеропорту, на якому позує разом з дочкою Сонею. Виявилося, що дівчина після канікул відправляється за кордон на навчання.

Відомо, що Соня Євдокименко вчиться в престижній школі Дизайну в Нью-Йорку, і схоже, саме туди вона і вирушила літаком. На знімку Руслан позує в темній теплій кофті і з кепкою на голові, а Соня поруч з ним – у світлій футболці і модному бежевому піджаку, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж і веселий вигляд.

У підписі до кадру Євдокименко написав: "Пора на навчання!". Користувачі тут же почали коментувати знімок: "Щасливої дороги, Сонечка! А татові - терпіння в очікуванні нової зустрічі!", "Ні пуху!", "Удачі у всьому!", "Хорошої дороги!", "Бажаю Сонечці величезного бажання вчитися. Цікавих подій, чудових відміток. Нехай навчання буде цікавим! Успіхів, удачі", "Щасливої дороги, будемо чекати Сониного повернення до Києва", "Відмінних успіхів у навчанні, Сонечка!".

Нагадаємо, Єдиний син Ротару показав найдорожчих людей в житті, фото: "Нехай вони будуть щасливі!".

Як повідомляла Politeka, Єдиний син Софії Ротару оприлюднив фото мами у весільній сукні: "Є вічна любов".

Також Politeka писала, що Єдиний син Софії Ротару зачепив українців зверненням: "Поспішайте жити, все...".