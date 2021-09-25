Відомий кулінар, шеф-кухар та суддя нового сезону шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився кадрами з відпочинку

Як пише Politeka.net, 42-річний управитель і співвласник ресторану "Lucky", бренд-шеф магазину "Good Wine" став одним з трьох суддів популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф" на телеканалі СТБ. У мережі Ярославському приписують роман із шеф-кухаркою Ольгою Мартиновською, яка також стала суддею шоу.

У своєму Instagram Ярославський поділився кадрами з відпочинку в Іспанії та написав дуже незвичний пост.

"Круто, коли є з ким розділити найкращі моменти життя. Круто, коли є кому зателефонувати і просто запитати: - як ти там ?

Ціную ці дрібні але дуже важливі для мене моменти. Обійняв", - написав Ярославський.

"Обіймаю ❤️❤️", - відповіла на пост Мартиновська.

Окрім цього, суддя "Мастер Шеф" опублікував атмосферне відео із прогулянки на яхті. У коментарях шанувальники зробили припущення, що відео знімала Ольга.

"Дуже круто🔥🔥🔥 Сподіваюся за кадром голос Ольги?! 😃👍💕", " Круто! 🔥🔥🔥", " Я теж. Щасливчики ті,хто має таких людей. Ціную своїх ❤️.І ми вас обіймаємо 🙏❤️ваші підписники", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Мартиновська розповіла про свій "роман" з суддею "Майстер Шеф" і показала фото: "Завжди перемагає він".

Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Мартиновська розговорилася про свої досягнення, згадавши молодість: "Я буду пишатися".

A ще Politeka повідомлялa, що Ярославський розкрив, як розплачується за суддівство в "МайстерШеф": "Це дійсно важко".