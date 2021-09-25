Вітчизняний красень-хореограф Євген Кот, новий суддя проекту "Україна має талант", показав, як сходив у магазин
Як пише Politeka.net, Євген Кот став тріумфатором" Танців з зірками " кілька років тому. У новому сезоні " Україна має талант "красунчик став одним із суддів разом із зірковим телеведучим Сергієм Притулою і партнеркою по" Танцях", а також" Холостячкою " Ксенією Мішиной. Не забуває Євген і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото, які красень опублікував у соціальній мережі, Євген був у сорочці та штанях. Хореограф сів на полицю, де лежали свіжі овочі. Поруч з Євгеном можна побачити кошик з продуктами.
"Ходили за продуктами", - написав красень.
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Користувачі поставили 3 тисячі лайків, включаючи Мішель Андраде, а також написали коментарі:
"Вау !!! Женя ти неймовірний на цьому фото", " Ой, Женя! Ви б відійшли від полиць зі свіжими овочами! А то вони перетворяться в свіжоприготовані!!", "Тут схожий на Патріка Суейзі", " Здоров'я перш за все! У здоровому тілі здоровий дух !!!".
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