Відома українська співачка Аліна Гросу показала музикантів, із якими виступає на концертах

Як пише Politeka.net, 26-річна українська співачка з Чернівців Аліна Гросу часто публікує цікаві світлини та відео, а також розповідає про своє особисте життя. Як відомо, зараз Гросу зустрічається із російським актором театру та кіно Романом Полянським.

Цього разу зірка показала шанувальникам команду музикантів, із якими працює та їздить на концерти.

"Моя бомбічна команда ❤️🔥 це кращі музиканти нашої країни та й найближчого зарубіжжя точно ❤️❤️❤️ не тільки клавіші, барабани, басуха і електро-гітара, але і скрипка, труба, тромбон 💣💣💣 скрипаль у нас ще і саксофоніст :) а на останній фотці, наш фотограф - він ще й кларнетист 🤪 вони мій маленький оркестр і я пишаюся ними ❤️ а звукач, тут взагалі слів немає, хто ще так само круто зможе визвучити)))", - написала Гросу.

Зараз співачка готується до гастрольного туру Україною, в коментарях шанувальники написали, що з нетерпінням його чекають.

"Квитки вже куплені! Чекаємо з нетерпінням Вас в Харкові 😍", "Як приємно бачити Вас, Аліна в Україні! ❤👍🔥", " У Вас реально красива музика! 👏👏👏", "От би один хіт в рок обробці побачити! 🔥", " Я тільки хотіла запитати, куди Полянського поділи 😂👏", " Вауу😍 спасибі велике 🙏🏻❤️❤️", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Аліна Гросу в яскраво-червоній сукні підкреслила свої достоїнства: "Шикарна дівчинка".

Нагадаємо, що Аліна Гросу потрапила в халепу через дивне вбрання на весіллі: "Якась Пугачова або Доліна".

A ще Politeka повідомлялa, що новий коханий Аліни Гросу пішов з сім'ї і проміняв Росію на Україну: "Так буває".