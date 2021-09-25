Продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап) показав, як проводить час з 13-річним сином Андрієм

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко був одружений на Ірині Горовій з 1999 по 2014 рік. У Ірини була дочка від минулих відносин, а також красуня в шлюбі народила Олексію сина, якого назвали Андрієм. І хоч пара розійшлася і Потапенко одружився на Насті Каменських, продюсер продовжує спілкуватися з дітьми і іноді ділиться спільними фотографіями в Instagram.

Так сталося і цього разу. Потап поділився фото, на якому проводить час з Андрієм. Олексій зробив селфі, показуючи підлітка на самокаті і себе.

"Барт і Гомер", - написав Потап.

Фанати поставили більше тисячі лайків, включаючи прийомну дочку Потапа Наташу Горову, а також написали кілька коментарів:

"Цінуй тата! Будь здоровим, розумним і щасливим!!!", "Точно", "Вогонь".

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