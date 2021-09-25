Продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап) показав, як проводить час з 13-річним сином Андрієм
Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко був одружений на Ірині Горовій з 1999 по 2014 рік. У Ірини була дочка від минулих відносин, а також красуня в шлюбі народила Олексію сина, якого назвали Андрієм. І хоч пара розійшлася і Потапенко одружився на Насті Каменських, продюсер продовжує спілкуватися з дітьми і іноді ділиться спільними фотографіями в Instagram.
Так сталося і цього разу. Потап поділився фото, на якому проводить час з Андрієм. Олексій зробив селфі, показуючи підлітка на самокаті і себе.
"Барт і Гомер", - написав Потап.
Дочка Пугачової Орбакайте осоромилася на зйомках, змусивши сміятися відомого актора: "Завжди готова..."
Комаров з "Світ навиворіт" відправився в небезпечне місце: "Постійно відбуваються нещасні випадки"
Мартиновська розповіла про свій «роман» з суддею "Майстер Шеф" і показала фото: "Завжди перемагає він"
Щасливий Хіменес-Браво зважився розповісти про свою дівчину: "Коли я перший раз приїхав в Україну"
Лопес в маленькому купальнику показала, чим привернути увагу на пляжі: кадри
Фанати поставили більше тисячі лайків, включаючи прийомну дочку Потапа Наташу Горову, а також написали кілька коментарів:
"Цінуй тата! Будь здоровим, розумним і щасливим!!!", "Точно", "Вогонь".
Нагадаємо, Потап в молодіжному образі підкорив мережу, навіть Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" оцінив
А ще Politeka повідомляла, що Потап заговорив про красиве завершення своєї кар'єри і підколол Монатіка
Також Politeka писала, що чоловік Каменських Потап засвітився в незвичайному для себе яскравому образі