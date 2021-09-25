Дружина музиканта Сергія Бабкіна повеселила кумедним фото з дітьми
Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка і мама трьох дітей Сніжана Бабкіна, яка є дружиною популярного музиканта Сергія Бабкіна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу Зоряна красуня повеселила фанатів забавним кадром з дітьми, на якому всі вони відображені на колесі огляду.
Схоже, знімок був зроблений вже на висоті, бо видно міський пейзаж. Сніжана з донькою і наймолодшим сином затишно вмостилися в кабінці, притулившись один до одного. При цьому вони виглядають так, ніби всі троє одночасно заснули.
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У підписі до фотографії Сніжана написала: "Випадкове фото вихідного дня! Відображає наше велике бажання💤 💤. Ми назвали це місце-кабінка для медитації. Хочеш помедитувати наодинці, йди на Колесо огляду. У тебе є унікальна можливість - побути 16 хвилин в невагомості".
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