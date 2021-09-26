Моложава мама Дана Балана Людмила блиснула ідеальною фігурою в сміливій мінісукні

Як повідомляє Politeka.net, відома Молдавська телеведуча і співачка Людмила Балан, яка є мамою музиканта Дана Балана, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Моложава красуня в цей раз знову поділилася в мережі яскравим фото, на якому з'явилася в цікавому образі.

Як видно, на новій фотографії мама Люда, як її називають в мережі, відображена в цікавій літній локації. Перед камерою вона з'явилася в короткій світлій сукні з яскравим квітковим візерунком, цей наряд красиво підкреслив витончену фігуру і стрункі ноги артистки. Її довге світле волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона мрійливо дивиться кудись вгору.

У підписі до фото Людмила Балан написала: "Якщо ви можете мріяти, ви можете досягти". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото зірки, засинаючи її компліментами: "Дуже красива", "Краса", "Чудова", "Неймовірна", "Нереально красива!", "Незрівнянна", "Красива", "Яка красива", "Яка красива! Дуже вас любимо!", "Як завжди, чарівна і чудова!", "Не слів, розумниця, красуня, еталон молодості!", "Яка красива", "Жінка-мрія!", "Як лялечка прям!".

Нагадаємо, Мама Дана Балана в білому міні влаштувала кокетливу зйомку на природі: "Як же хочеться разом з Тіночкою фото".

Як повідомляла Politeka, Мама Дана Балана підкорила квітучим виглядом і мудрими словами: "Неначе з казки".

Також Politeka писала, що Мама Дана Балана запалила на весіллі в ефектній сукні: "Як же це красиво".