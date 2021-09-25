Дочка Олени Кравець з "Квартал 95" Маша показала незвичайний образ

Як пише Politeka.net, Олена Кравець є успішною українською актрисою і зіркою "Квартал 95". У красуні є 18-річна дочка Марія, яка вже кілька років живе окремо від батьків, знімаючи квартиру з подружкою. Олена сама запропонувала Маші виїхати, так як чекала двійню і місця в квартирі було недостатньо. 18-річна красуня любить танці, а ще веде блог в соціальній мережі Instagram, де іноді ділиться кадрами з особистого життя.

На нових сторіс красуня показала, як невдало почалася субота. На фото Маша продемонструвала підгорілу їжу.

"Не мій день", - написала красуня.

На другому сторіс Маша вже тримала згорілий шматочок на вилці. Красуня в щось його вмокнула, після цього з'їла. У відео дівчина додала ефект, додавши собі ельфійські вушка і прикраса на голову.

"За вас", - підписала відео красуня.

Нагадаємо, донька Олени Кравець з "Квартал 95" показала, як запалила на одній з кращих паті в її житті

А ще Politeka писала, що Олена Кравець зізналася в байдужості до шкільних оцінок доньки

Також Politeka повідомляла, що дочка Кравець з "Квартал 95" наплювала на стихію, пустившись у танок



