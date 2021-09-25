Українська співачка Настя Каменських показала яскравий образ для шоу "Маска"

Як пише Politeka.net, Настя Каменських стала популярною співачкою, виступаючи зараз під псевдонімом NK. Красуня і в новому сезоні залишилася суддею шоу"Маска". І ось, на сторінці проекту з'явилося нове фото Каменських.

На знімку Настя позувала в яскравій сукні з з вирізом. Волосся Каменських зібрала в хвіст, використавши багато гумок. Красуня сиділа за столом детективів "Маски", вражаючи виглядом.

"Зоряний детектив гіпершоу МАСКА поп-діва NK засліплює своїми яскравими образами!

У другому сезоні співачка вражатиме оригінальними вбраннями, від яких неможливо відірвати погляд. В одному з ефірів вона з'явиться в міні-сукні лимонного кольору з незвичайним декольте і рукавами-бафами, які символізують жіночу силу.

Що ж, здається в кріслах наших зіркових детективів буде не менш жарко, ніж на сцені найзагадковішого шоу країни", - написано було під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Вона вже почалася чи ні?", "Настя як завжди-красуня".

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