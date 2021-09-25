Українська співачка Настя Каменських показала яскравий образ для шоу "Маска"
Як пише Politeka.net, Настя Каменських стала популярною співачкою, виступаючи зараз під псевдонімом NK. Красуня і в новому сезоні залишилася суддею шоу"Маска". І ось, на сторінці проекту з'явилося нове фото Каменських.
На знімку Настя позувала в яскравій сукні з з вирізом. Волосся Каменських зібрала в хвіст, використавши багато гумок. Красуня сиділа за столом детективів "Маски", вражаючи виглядом.
"Зоряний детектив гіпершоу МАСКА поп-діва NK засліплює своїми яскравими образами!
Дочка Пугачової Орбакайте осоромилася на зйомках, змусивши сміятися відомого актора: "Завжди готова..."
Дружина продюсера "Квартал 95" звернулася з вимогою до українців: "Пообіцяйте, що..."
Екс-солістку "НеАнгелів" Смеюху зі спортзалу терміново відвезли до лікарні: "150 разів віджималася і..."
46-річний Казанін з "Квартал 95" показав свою сім'ю на рідкісному фото: "Підстрижіться"
Гвоздьова розповіла про саму "обласкану" пару на "Танцях з зірками": "У наших сезонах такого не було..."
У другому сезоні співачка вражатиме оригінальними вбраннями, від яких неможливо відірвати погляд. В одному з ефірів вона з'явиться в міні-сукні лимонного кольору з незвичайним декольте і рукавами-бафами, які символізують жіночу силу.
Що ж, здається в кріслах наших зіркових детективів буде не менш жарко, ніж на сцені найзагадковішого шоу країни", - написано було під фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Вона вже почалася чи ні?", "Настя як завжди-красуня".
Нагадаємо, Настя Каменських звернулася до українців з благанням про допомогу
А ще Politeka писала, що Настя Каменських в шкіряних штанях в обліпку вип'ятила свою " Кім " у елітного авто
Також Politeka повідомляла, що Нікітюк вразила виглядом на тлі Каменських і зізналася, як порадувала Притулу