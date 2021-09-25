Українська співачка Slavia (Ярослава), колишня дружина Дзідзьо( Михайло Хома), похвалилася розкішним презентом

Як пише Politeka.net, Михайло і Ярослава одружилися в 2013, але вирішили розлучитися в цьому році. Красуня активно зайнялася сольною творчістю. Сьогодні, 25 вересня, красуня випустила нову пісню "Любов-Любов". Не забуває Ярослава і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото співачка позувала в спідниці і куртці. Красуня стояла в ліфті, хвалячись розкішним букетом квітів.

На другому сторі співачка розповіла, звідки квіти. Як виявилося, це надіслали фанати на честь релізу нового синглу.

"Друзі. Сьогодні була прем'єра пісні " Любов-Любов, яку давно я чекала. Я дякую за ваші коментарі, дякую за доставку квітів, вони прекрасні", - сказала у відео співачка.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс немає подібних інструментів.

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