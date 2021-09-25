Українська співачка Наталія Могилевська показала, як розважається на "Співають всі"

Як пише Politeka.net, Наталя Могилевська стала капітаном нового пісенного шоу"Співають всі". Красуня у себе в Instagram показала незвичайний кадр з проекту, попросивши допомоги.

На фото Наталя знялася біля червоної кнопки. Могилевська дивилася в камеру, вражаючи грайливим поглядом.

"Придумайте підпис до фото. Найсмішніші опублікую в сторіз", - написала Наталя.

Фанати відразу почали обшукувати ситуацію:

"Наташа, твої очі виразні", "the кнопка", "Червонокнопочний конвеєр", "Натуся, натисни кнопусю", "Моя краса, мій скарб", "я чекаю тебе мій чарівний голос", " Наталія Олексіївна кнопкодав. Як говоритися народна", "Зачаровую, зачарую як почую Я тебе кнопочка твоя", " Псссс...Талант є?) А якщо знайду?) ", "Я завелася-зупини мене, моя ти кнопочка Червона)","обов'язково буду дивитися не пропущу )обожнюю співають всі програму".

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