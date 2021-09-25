Співачка Наталія Могилевська показала відео свого танцю поруч з Михайлом Поплавським

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Наталія Могилевська, яка останнім часом демонструє вражаючі результати схуднення, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка повеселила публіку, виклавши в мережу кумедне відео свого танцю поруч з Михайлом Поплавським.

У ролику видно, що Наталя і Мих Мих відображені в красивій світлій локації, і обидва при повному параді. Співачка з'явилася перед камерою в яскравих синіх штанях і світлому топі, а зверху одягла чорно-білу напівпрозору накидку. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж. Поплавський поруч з артисткою стоїть в красивому синьому костюмі з білою сорочкою і червоною краваткою.

У ролику Могилевська виконує якийсь дивний Молодіжний танець, який місцями нагадує конвульсії. А ось Поплавський їй весело підіграє. У підписі до відео Наташа заявила: "Коли дуже хочеш вступити на факультет ТікТок". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото зірки: "Тупіє народ", "Та вже з головою проблема", "Поплавський в шоці", "Наташа супер", "Де було це?", "Наталя проходить поза конкурсом", "Наталі, Ви красуня!", "Наташу відразу і не впізнала!".

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