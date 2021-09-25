Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила не втрачати шанс
Як пише Politeka.net, сьогодні Ілон Маск припинив стосунки з канадською співачкою Граймс. Як уточнив мільярдер, розлучилася пара тільки на половину. Леся Нікітюк вирішила пожартувати в Instagram, записавши кілька сторіс.
"Добрий вечір всім шанувальникам таланту Юри і Богданича. Хлопці, Добрий вечір", - сказала Леся.
"Ілон Маск розлучився", - сказав хтось на тлі.
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"Ілон Маск розлучився, а це означає що ми вже готуємо весільну сукню, макіяж, і їдемо до нього. Святе місце порожнім не буває", - сказала Леся.
Красуню в цей час гримували.
Після цього Нікітюк записала ще одне відео, на якому заспівала пісню.
"Горіла сосна, палахкотіла, під нею дівчина стояла", - проспівала Леся на відео.
В цей час на Нікітюк накинули білий рушник.
"Як ми назвемо нашого сина з Ілоном Маском?",- просила Леся.
"Б52", - відповіли за кадром.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс немає подібних функцій.
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