Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила не втрачати шанс

Як пише Politeka.net, сьогодні Ілон Маск припинив стосунки з канадською співачкою Граймс. Як уточнив мільярдер, розлучилася пара тільки на половину. Леся Нікітюк вирішила пожартувати в Instagram, записавши кілька сторіс.

"Добрий вечір всім шанувальникам таланту Юри і Богданича. Хлопці, Добрий вечір", - сказала Леся.

"Ілон Маск розлучився", - сказав хтось на тлі.

"Ілон Маск розлучився, а це означає що ми вже готуємо весільну сукню, макіяж, і їдемо до нього. Святе місце порожнім не буває", - сказала Леся.

Красуню в цей час гримували.

Після цього Нікітюк записала ще одне відео, на якому заспівала пісню.

"Горіла сосна, палахкотіла, під нею дівчина стояла", - проспівала Леся на відео.

В цей час на Нікітюк накинули білий рушник.

"Як ми назвемо нашого сина з Ілоном Маском?",- просила Леся.

"Б52", - відповіли за кадром.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс немає подібних функцій.

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