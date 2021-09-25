Українська актриса Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", поділилася з українцями настроєм

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко є популярною українською актрисою, яка виступає в "Дизель шоу". Красуня активно веде Instagram, де ділиться з українцями цікавим.

Цього разу Вікторія записала відео, на якому грала роль п'яною. Дівчина вирішила поспівати коротенькі пісні, розважаючи фанатів.

"Добрий вечір. З вами я, поетеса, Вікторія Какашкіна, ой. Зозулин. Пісня:

"Заливала горілку в рот, горілка в печінку боляче б'є. Але нас не погубить, якщо б'є, значить любить".

Що? Ну, якщо не підходить корпоративно-актуальне, то будь ласка, можна про літо:

"Я водою їх поливаю, на ніч пледом вкриваю, скоріше виростите мої маленькі тіті"

Що? це про город", - жартувала Вікторія і заспівала ще кілька пісеньок.

"Образ" Поетеса Кукушкіна"

Веселої вам суботи

Робити продовження?",- написала красуня під відео.

"Всім жарких вихідних", - додала в коментарі Вікторія.

"Очуметь, круто", "як життєво", "Голос чудовий", "Віка, Ти вогонь".

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