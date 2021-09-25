Українська актриса Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", поділилася з українцями настроєм
Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко є популярною українською актрисою, яка виступає в "Дизель шоу". Красуня активно веде Instagram, де ділиться з українцями цікавим.
Цього разу Вікторія записала відео, на якому грала роль п'яною. Дівчина вирішила поспівати коротенькі пісні, розважаючи фанатів.
"Добрий вечір. З вами я, поетеса, Вікторія Какашкіна, ой. Зозулин. Пісня:
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"Заливала горілку в рот, горілка в печінку боляче б'є. Але нас не погубить, якщо б'є, значить любить".
Що? Ну, якщо не підходить корпоративно-актуальне, то будь ласка, можна про літо:
"Я водою їх поливаю, на ніч пледом вкриваю, скоріше виростите мої маленькі тіті"
Що? це про город", - жартувала Вікторія і заспівала ще кілька пісеньок.
"Образ" Поетеса Кукушкіна"
Веселої вам суботи
Робити продовження?",- написала красуня під відео.
"Всім жарких вихідних", - додала в коментарі Вікторія.
"Очуметь, круто", "як життєво", "Голос чудовий", "Віка, Ти вогонь".
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