Відомий кулінар і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво здивував відео своєї "магії" на кухні

Як повідомляє Politeka.net, відомий україно-Канадський ресторатор і кухар Ектор Хіменес-Браво, який є незмінним суддею шоу" Майстер шеф", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу кулінар вразив новим відео своєї майстерності і розповів про свою головну пристрасть.

У ролику, який Ектор опублікував в мережі, він в режимі прискореної зйомки "чаклує" на кухні і в результаті показує неймовірно красиве і дуже апетитне блюдо. При цьому весь час в кадрі він виглядає дуже спокійним.

У підписі до публікації Хіменес-Браво розповів, що кухня – це його головна пристрасть.

"Хто я на кухні? Простий кухар. Я ніколи не соромився простої роботи, і тим більше роботи кухаря. У мене є руки, я міцно стою на землі, і завжди можу повернуться і працювати на кухні. Кухня - моя пристрасть і любов, моє життя. Ще тисячу життів я прожив би саме з так, з любов'ю до кулінарії", - зворушив визнанням Ектор.

Нагадаємо, Хіменес-Браво жорстко висловився про те, як повинен стежити за собою чоловік: "Жодна дівчина не хоче...".

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