Відома співачка і блогер Санта Дімопулос розповіла, що повернеться в "Танці з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, колишня учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос, після грандіозної перемоги в "Танцях з зірками" заінтригувала фанатів поверненням на проект. У своєму Instagram зірка поділилася новиною про те, що її запросили стати четвертою зірковою суддею шоу і вже цієї неділі глядачі побачать її.

Санта опублікувала у своєму мікроблозі свої найяскравіші образи, в яких з'являлася на паркеті шоу. А в підписі до публікації розповіла про повернення: "Завтра я знову повертаюся на @tanci1plus1. Цього разу в якості запрошеного судді. І це велика честь і відповідальність сидіти за одним столом з професіоналами своєї справи @maksimc @ekaterinakukhar_official @vladyama_official. Ви стежите за цим сезоном? За кого вболіваєте?".

Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію Дімопулос, відповідаючи на її питання і засинаючи компліментами: "Санта – найбільш класна за всі сезони", "Красуня", "Красива!", "Вау, ось це новина", "У мене трійка фаворитів: Артур, Каднай, Войтенко. Найсильніші", "Значить завтра і подивлюся перший раз новий сезон", "Санта, дивилися тільки через вас", "Дуже чекаємо, хотілося б чаші вас бачити на екранах".

Нагадаємо, Переможниця "Танців з зірками" Дімопулос стане запрошеною суддею: "Так, вона була бджілкою на паркеті".

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