Дружина відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова і українська актриса Анна Саліванчук заговорила про прийняття себе

Анна Саліванчук є активним користувачем мережі, тому кожен день оновлює профіль і додає нові кадри. Зірка часто знімається в різних фотосесіях, тому дивувати зміною образів для неї вже звична справа.

Цього разу Саліванчук вирішила розповісти, як приймати себе. На її думку, це означає усвідомлено захоплюватися собою. Коли рано вранці Ви посміхаєтеся собі і говорите, що вас чекає чудовий день.

"Прийняти себе-це усвідомлено прийняти рішення правильно харчуватися, займатися спортом. І ви це робите з бажання бути краще і вам не доводиться змушувати себе. У прийнятті себе ми більше дозволяємо собі мати. Купуємо собі речі, прикраси. І тоді у нас, як не дивно, з'являються для цього кошти. І найважливіше: в моменти, коли ви думаєте, що ви нікому не потрібні, в цей момент ви найбільше потрібні самій собі» - підкреслила Ганна.

Шанувальники потримали пост зірки, а також висловили свою думку: "Анют, чесно сказати Я заздрю твоєму чоловікові, чистою, білою заздрістю заздрю!!! Після Гери ти показала, що дівчина-вогонь!».

Раніше дружина продюсера" Квартал 95 " поділилася публікацією на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому знімку Анна позує в солом'яному капелюсі, тримаючи білу квітку. Актриса прикрашає знімок білосніжною посмішкою.

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