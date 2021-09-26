Вітчизняна виконавиця Злата Огневич, нова героїня шоу "Холостячка", показала незвичайний образ
Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою та бронзовою призеркою Євробачення. У новому сезоні" Холостячки " Злата стала головною героїнею. Артистка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Огневич з'явилася в рожевій сукні. Артистка посміхалася, вражаючи видом на знімку.
"Красивих вихідних", - написала Злата під фото.
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Українці поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Не дівчина - а тістечко Бізе)", "яка ж ніжна", "Злата у тебе сама сліпуча і ніжна посмішка", "Злата ти сама зваблива і ніжна дівчина", "Романтична дівчина"," Красуня"," плаття - просто неймовірне, і ви в ньому чарівні", "Спасибі велике взаємно! Закохана і це видно неозброєним оком!"
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