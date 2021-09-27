Відома американська актриса, танцівниця і бізнеследі Дженніфер Лопес влаштувала насичене тренування з командою

Дженніфер Лопес активно готується до зйомок у новому фільмі, робота над яким почнеться вже зовсім скоро. Причому не забуває зірка і про свою кар'єру співачки, тому часто влаштовує тренування зі своєю командою.

Як можна помітити на новому відео, артистка добре працює над собою і зовсім не лінується. Публікацію, яку сама Лопес представила в сторі, тут же опублікували в Instagram на різних фан-акаунтах.

У відео можна помітити, що Лопес не боїться також бути справжньою. Якщо на початку занять вона позує вбрана, то на інших кадрів вже можна побачити, як виглядає артистка без косметики, фотошопу і прикрас.

У маленькому топі і спортивних штанях артистка показала кілька танцювальних зв'язок, які розбавляють її виступи на сцені.

Раніше 52-річна Дженніфер Лопес прийшла на традиційний бал Інституту костюма, який щорічно проводить глава модного журналу "Vogue" Анна Вінтур в Нью-Йорку. Кадрами з Met Gala актриса поділилася в своєму Instagram.

Для світської події Лопес вибрала незвичайне шкіряне плаття коричневого кольору з глибоким розрізом від бренду Ralph Lauren.

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