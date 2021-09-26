Співачка Мішель Андраде, ведуча шоу "Орел і Решка", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є популярною українською співачкою. У новому сезоні "Орла і Решки" виконавиця стала ведучою проекту. Співачка зараз перебуває на зйомках, але днями зламала руку. Мішель зараз ходить в гіпсі, але вирішила не зупиняти зйомки, проекту. У нових сторіс Instagram артистка розповіла, що зараз відбувається і коли вона повернеться додому.

На фото Андраде здалася в спортивному костюмі. Як можна зрозуміти, знімок був архівним.

"Сьогодні крайній знімальний день в цьому пулі. А завтра додому. Я дуже скучила за Києвом, за своїм режимом", - написала Мішель.

На другому фото Андраде вже була в топіку, а сорочку спустила з плеча. Мішель була з чотирма косичками, які зробила для образу.

"Нарешті потрапити на студію", - підписала мрійливо фото Мішель, думаючи про повернення в Україну.

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