Донька Максима Галкіна і легендарної співачки Алли Пугачової Ліза знову вражає своїм розумом не погодам
Як передає Politeka.net, Максим Галкін є відомим російським шоуменом. Більше 19 років він у шлюбі з легендарною співачкою Аллою Пугачовою. У них є діти-син Гаррі і дочка Ліза. Дітям по 8 років. Максим Галкін часто показує, як вони проводять час зі своїми дітьми в шикарному особняку.
Цього разу Максим Галкін опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах його діти-Ліза і Гаррі. Ліза вчить брата і тата вимовляти назву найбільшого морського парку, яке дуже складно вимовити. У Гаррі не виходить вимовити його, в той час, коли Ліза кілька разів повторює його без запинки.
"Тато теж не впорався", - підписав відео Максим Галкін.
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Шанувальники зіркової сім'ї залишили їм безліч приємних коментарів: "Дівчинка з казки! Можна слухати Лізоньку нескінченно!", "Ліза прекрасна і розумна. Чудові ерудовані діти, на яких завжди приємно дивитися", "Яка у Лізи міміка, справжня леді росте!", "Та вже, не кожному дано таке повторити! Умничка!".
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