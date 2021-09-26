Зірка "жіночого кварталу" і відома гумористка Катерина Нікітіна спантеличила незручним кадром

Катерина часто показує в мережі найрізноманітніші кадри зі своїх фотосесій, причому не соромиться дівчина і досить сміливих експериментів. Зокрема, увагу користувачів Instagram нещодавно привернув новий кадр Нікітіної.

На фото дівчина у всій красі показала п'яту точку, повернувшись спиною до камери. Причому в підписі мова зайшла зовсім не тематична:

"Ну не жінка, а комедія». smolyarsergey вміє ловити правильний кадр📸 😁. Захворіла 🤧 якимось дивним вірусом (не корона)... а все тому що замерзла, як собака, не один раз ... Ну не вмію я відчувати прогноз і нормально переходити з тепла в осінь ️ ️ так щороку.

Мені було дуже погано. Я навіть телефон в руках не могла тримати((( я навіть втомилася хворіти... хочу двиииж! Пролежала вдома 4 дні..як тюлень🦭; зараз вже краще, але працювати ще сил немає; чому немає чудодійних ліків?!» - висловилася Нікітіна.

Відзначимо, Катерина Нікітіна прославилася завдяки своїй роботі в шоу"Жіночий квартал". Вона є не тільки актрисою, а й популярною гумористкою. Раніше вона брала участь у шоу "Ліга Сміху".

Також нещодавно онп опублікувала нові кадри на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Катерина брала участь у шоу " Хто зверху?", яке веде Сергій Притула та Леся Нікітюк.

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