Відомий радіоведучий Андрій Рибак з шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною показав, з ким його пов'язують стосунки

Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є популярним ведучим і гумористом. Він брав участь у різних гумористичних проектах, серед яких була "Ліга сміху". Андрій вирішив поборотися за серце "Холостячки" Ксенії Мішиної і потрапив на проєкт, завдяки якому став відомим.

Цього разу Андрій Рибак опублікував нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах - радіоведучий зі своєю обраницею Аліною, з якою його пов'язували стосунки ще до проекту "Холостячка". За його словами, Їхні стосунки тривають вже рік.

"Рік тому почалася ця історія і, з тих пір не закінчувалася!

Нехай так буде і далі!",- зізнався Андрій Рибак.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів для пари: "Ви дуже класна парочка! Бажаю вам любити так один одного не перестаючи", "Бомбічна пара", "Пора вже в ЗАГС", " добре що Мішина не вибрала тебе, Андрій 🙏. Елерт твій ангел Хранитель 😇 дуже радує ваша пара", "Неймовірні", "Красиві!".

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