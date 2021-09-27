Українська співачка Надя Дорофєєва показала незвичайний образ, прикинувшись школяркою
Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва після відходу з "Время и Стекло" зайнялася активно сольною кар'єрою. Артистка зараз знаходиться в турі, куди взяла і свою маму. При цьому Надя не забуває про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому сторіс Надя показала незвичайний образ. Дорофєєва одягла чорну міні-сукню, гольфи, а образ доповнила сумочкою. Зірка стояла перед дзеркалом, хвалячись стильним образом.
"Я в школу", - написала Надя.
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А до цього Дорофєєва опублікувала фотографію Олександра Усика. Боксер тримав три пояси, які завоював в останньому бою з Ентоні Джошуа. Спортсмен вистояв 12 раундів, завдавши нищівної атаки в останні секунди.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій для взаємодій.
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