Українська співачка Надя Дорофєєва показала незвичайний образ, прикинувшись школяркою

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва після відходу з "Время и Стекло" зайнялася активно сольною кар'єрою. Артистка зараз знаходиться в турі, куди взяла і свою маму. При цьому Надя не забуває про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому сторіс Надя показала незвичайний образ. Дорофєєва одягла чорну міні-сукню, гольфи, а образ доповнила сумочкою. Зірка стояла перед дзеркалом, хвалячись стильним образом.

"Я в школу", - написала Надя.

А до цього Дорофєєва опублікувала фотографію Олександра Усика. Боксер тримав три пояси, які завоював в останньому бою з Ентоні Джошуа. Спортсмен вистояв 12 раундів, завдавши нищівної атаки в останні секунди.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій для взаємодій.

Нагадавши, переможець "Голосу країни" Лазановський показав рідкісне фото з батьком і розповів про нього

Також Politeka писала, що Дорофєєва показала розкішні апартаменти з величезним балконом і красуню-маму

А ще Politeka повідомляла, що Дантес і Дорофєєва усамітнилися а спальні, вирішивши показати, чим вони займаються



