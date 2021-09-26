51-річний син Софії Ротару Руслан Євдокименко показав себе з безліччю друзів
Як пише Politeka.net, Руслан Євдокименко є єдиним сином 74-річної Софії Ротару. У Руслана є двоє дітей-Софія і Анатолій. У сина Ротару є двоюрідна сестра Соня Кей, яка є популярною співачкою в Україні. Євдокименко любить мотоцикли і часто ділиться своїм захопленням з фанатами в соціальній мережі Instagram.
На новому фото, яке залишив Руслан в блозі, син Ротару був серед безлічі інших чоловіків. Як можна зрозуміти, це учасники байкерського клубу, в якому перебуває Євдокименко. Група фотографувалася на тлі пам'ятника засновникам Києва.
"Прекрасний День народження нашого клубу в колі вірних і близьких друзів", - написав Руслан під фотографією.
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Дочка Євдокименка Соня відразу прокоментувала фото, поставивши три смайлика в окулярах.
Фанати, включаючи двоюрідну сестру, поставили більше сотні лайків.
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