Відомий артист і продюсер Потап виступив перед публікою на концерті зі своєю групою "MOZGI"

Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. Потап прославився своєю участю в колективі"Потап і Настя". У 2019-му році він оголосив, що одружився на колишній колезі Насті Каменських.

Цього разу артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах - Потап зі своєю групою "MOZGI", де виступає одним із солістів, дав жару на сцені перед величезною публікою.

Зйомкою займається діджей, який стоїть в іншому коце сцени за діджейським пультом. Він також відривається під музику разом з усією командою.

"Подивіться, на відео наш концерт, наш діджей!",- підписав кадри Потап.

Також, Потап поділився кілька відео у себе в сторіз, де шанувальники знімали кадри з концерту.

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