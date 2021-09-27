Відома співачка Ані Лорак, яка багато років жила і працювала в Росії, записала короткий ролик і здивувала зовнішністю

Ані Лорак не показує себе перед камерами без косметики, а також не ділиться домашніми кадрами і не говорить про особисте життя. Красиві картинки Лорак публікує в Instagram досить часто і не так давно під одним з таких фото помітили, що Кароліна дійсно сильно себе фотошопить, зменшуючи фігуру.

Подібні зауваження виникли після публікації одного і того ж кадру в профілях Лорак і Кіркорова, причому в останнього фото було не оброблене і на ньому зірка була набагато більше, ніж на своєму кадрі.

Цього ж разу в сторі на відео Лорак здивувала саме обличчям. Як відомо, співачці вже давно всі говорять, що її пристрасть до уколів краси сильно помітно і краще б вона цей факт не приховувала. Проте Лорак продовжує все заперечувати. Фанати ж помічають, що навіть міміка знаменитість дещо змінилася.

Також ми писали, що Лорак записала пісню українською мовою і показала кліп до композиції.

За словами співачки, вона написала текст цієї пісні»з глибини свого серця". Також Лорак розповіла, що відео до пісні дуже тонко і точно відображає її внутрішній стан.

Раніше повідомлялося, Лорак зважилася на визнання після новини про одруження екс-чоловіка: "Іноді любов не проходить..."

Також, Ані Лорак захопила виглядом в модному вбранні.

Politeka розповідала, Ані Лорак зі сльозами на очах поділилася одкровенням.