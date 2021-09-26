Українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик показала, як проводить час на дачі

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик обзавелася розкішним особняком під Києвом. Актриса там часто проводить час і ділиться з фанатами фотографіями і відео в Instagram.

На нових сторіс Лілія показала, як гуляє територією.

"А ми на дачі. Подивіться, яка тут краса. Осені. Неймовірно красиво. Полуниця ще цвіте. А що я тут знайшла. Ось, будь ласка, 26 вересня", - розповіла Лілія і показала маленьку ягоду.

Після цього Лілія показала свого чоловіка, який стояв у куртці і бейсболці. Андрій Дикий, так звуть чоловіка, в руках тримав огірки.

"Ще донині, бачиш", - сказав Андрій і пішов.

Після цього Лілія показала руколу.

"А ось наша рукола, друзі, просто рекомендую, раджу", - сказала Ребрик.

"Наш урожай", - підписала кадри актриса.

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