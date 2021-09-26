Відома співачка Оля Полякова влаштувала на інтерв'ю з Машею Єфросиніною вечір одкровень
Ольга Полякова взяла участь в інтерв'ю з Машею Єфросиніною для її шоу. Причому зірка відразу відзначилася-чесно висловилася з приводу поведінки своєї дитини, не стала приховувати ставлення до хейтерів і навіть розповіла про сварки з Машею.
Не обійшлося без комічних моментів, в соціальній мережі Ольга показала, як» заліпила " п'ять колезі Маші Єфросиніній, вразивши ту своєю силищею. Також не залишилася телеведуча без бентежних відповідей і не менш сміливих питань.
У мережі також відреагували на відео з зірками:
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"Чому ви матюкаєтеся? Навіщо свій рівень перетворюєте на дешеве шоу?; Ви найкращі!🔥 ; Дуже чекаємо🔥; спасибі за мудрі жіночі говірки🔥; Оля ви просто молодець і ви для мене приклад; найголовніше мат....а далі що?; Вечір буде у мене приємним😍 😂; Оля Вам дано співати, ось і співайте, і не лізте куди вам не дано, чесне слово прикро, що в корені змінюється все ставлення до вас після таких слів».
@polyakova_olya
Дорогі мої ☺ на YouTube вийшов новий випуск #ВзрослыеДевочки 💗Дивіться і діліться своїми враженнями 💕♬ оригінальний звук-Оля Полякова
Раніше в інтерв'ю Полякова розповіла про скандальний виступ дочки. Полякова була в шоці, коли почула дочка, співаючу нецензурні слова перед її колегами:
"Це була підстава, там були знайомі, вони знімали все наживо. Сенс ховатися? Я теж знімала. Пізніше я запитала Машу, чому вона так зробила і чи не боїться вона того, що вже завтра на нас обрушиться хвиля хейта. А вона сказала, що готова до цього, це піднімає актив".
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